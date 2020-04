Ruim 200 selfies voor in de kerkbanken in Kerkdriel

ZALTBOMMEL - Bij de parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard zijn afgelopen week ruim tweehonderd selfies en portretfoto’s binnengekomen van mensen die rondom Pasen de vieringen (virtueel) in de kerkbanken willen bijwonen.

,,De selfies komen nog steeds binnen”, aldus pastoor Roland Putman. ,,Foto’s van opa’s en oma’s, echtparen, gezinnen en kinderen die met een Palmpaasstok in hun hand een selfie hebben gemaakt. Het kerkkoor heeft ook een foto ingestuurd. Die hebben we tijdens Palmzondag achterin de Bommelse kerk op de plek gezet waar het koor normaal zingt. Zo zijn de leden toch een beetje aanwezig.”

Vergroot en uitgeprint

De selfies van de parochianen en enkele foto’s van mensen uit protestantse gemeenten worden vergroot en uitgeprint . De ruim tweehonderd exemplaren worden vrijdagmiddag tijdens Goede Vrijdag en zaterdagavond tijdens de Paaswake in de kerkbanken van de Martinuskerk in Kerkdriel gezet. De plechtigheden en de selfies zijn tijdens en rond Pasen via een livestream op de site en de streekomroep te zien. De Paaswake van zaterdagavond wordt zondagochtend op eerste paasdag herhaald.

Volledig scherm De vieringen op Goede Vrijdag en de Paaswake op zaterdag komen vanuit de Sint Martinuskerk in Kerkdriel. © Google Earth

Idee van Italiaanse priester

Het idee van de selfies in de kerk komt van priester Don Giuseppe Corbari uit het stadje Brianza in het door corona zwaar getroffen Lombardije in Italië. Door de selfies wist de Italiaanse pastoor voor wie hij tijdens de crisis bad en met wie hij de mis vierde. Zijn voorbeeld werd in ons land onder meer gevolgd door kerkgemeenschappen in Leiden, Bruinisse, Zuidwolde en dus de Bommelerwaard.