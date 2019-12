Brabantzorg: Kulturhus Leyenstein Kerkdriel is in deze vorm te duur

Agent geschorst om dubieus gedrag op social media

10:51 Een medewerker van de politie Oost-Nederland is per direct geschorst. De man was beheerder van een groep op sociale media waarop volgens de politieleiding ‘beelden werden gedeeld die als schokkend kunnen worden ervaren’. Ook werden daar beelden verspreid waarvan vaststaat dat het delen ervan strafbaar is.