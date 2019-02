Brand in chalet op camping Maaszicht in Kerkdriel is onder controle

Column De echte winnaar van de Vuelta? Dat is niet Den Bosch, maar Zaltbommel

23 februari Za 23 feb. Ze zijn met stomheid geslagen in Zaltbommel. De Vuelta komt in 2020 langs het gezapige stadje, zo blijkt uit het routeschema. Maar niemand in de gemeente wist iets van de komst van al die fietsers af. ,,We moesten het in de krant lezen", sprak de beduusde wethouder Kees Zondag. ,,Maar we vinden het wel leuk hoor.”