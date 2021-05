Brand in schuur achter woningen in Ammerzoden, ook asbest vrijgekomen

Kink in de kabel bij verbouwing Gelre's End op Molendijk Hedel; plannen brengen watervei­lig­heid in gevaar

18 mei HEDEL - Waterschap Rivierenland is niet akkoord met de uitbreiding van dorpshuis Gelre’s End in Hedel. De gemeente Maasdriel wil het dorpshuis verbouwen om er de Hedelse huisartsen en de apotheek uit Ammerzoden in onder te brengen.