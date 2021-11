Brand op het dak van cafetaria Snackworld in Kerkdriel

Bijzonder glas met portret Hugo de Groot

POEDEROIJEN - Slot Loevestein heeft een bijzonder glas in bruikleen gekregen voor de tentoonstelling over Hugo de Groot. Het gaat om een zogeheten portretglas uit de 18de eeuw met het gezicht van de rechtsgeleerde. Het glas is rond 1785 gemaakt door de Nederlander David Wolff, die er ook zijn naam op zette. Er zijn wereldwijd maar 10 gesigneerde glazen van Wolff bekend.

28 oktober