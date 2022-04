Brand verwoest woning met rieten dak in Kerkdriel

Molen Hurwenen doet mee met recordpo­ging; vier molenaars laten Vento Vivimus flink draaien

HURWENEN - Korenmolen Vento Vivimus heeft de ongekende luxe vier molenaars te hebben. Erwin van Gameren, al ruim 30 jaar de mulder van de molen in Hurwenen, kreeg er in 2015 drie collega's bij: Petro van Doorne uit Tiel, Jan Maas uit Kerkdriel en Henk Diependaal uit Zaltlbommel. ,,Dat is een luxe”, weet Van Gameren, want vaker is het andersom en zijn er molenaars die op meerdere molens draaien.

7 april