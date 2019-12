Branden op straat, dat is niet wat de burgemeesters willen in aanloop naar de jaarwisseling

Brandweer Waarden­burg heeft handen alweer vol aan oudejaars­brand­jes

0:00 WAARDENBURG - De brandweer in Waardenburg moest dinsdagavond meerdere keren uitrukken voor brandjes in het dorp. Het kat- en muisspel, dat vandalen in Waardenburg jaarlijks in de aanloop naar oud en nieuw met de brandweer spelen, is weer losgebarsten.