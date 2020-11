Brandstichting Hedel ‘overtreffende trap’ in afpersingszaak De Groot; ‘Dit is gewoon terroristisch’

Woning in Kerkdriel belaagd met zwaar vuurwerk, politie onderzoekt link met fruithan­del De Groot

24 november KERKDRIEL - Aan het Saturnushof in Kerkdriel is zondagnacht zulk zwaar vuurwerk afgestoken dat een ruit van een woning in die straat sneuvelde en een auto beschadigd raakte. De politie is op zoek naar twee daders die na de ontploffing zijn gevlucht.