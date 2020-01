Brandweer en ambulance hele nacht in touw tijdens jaarwisseling

Veel kleine brandjes

In Wijchen ontstond er brand in het dak van een woning. De woning is volledig uitgebrand. Daarnaast schaalde de brandweer op voor een vermoedelijke brand op het dak van supermarkt Jumbo in Wijchen. De rook daar bleek afkomstig van een cv-ketel. Van een brand was geen sprake. In Tiel was er brand in psychiatrische zorginstelling Pro Persona. De brandweer heeft het gebouw ontruimd en daarbij tien personen naar buiten gebracht. Verder ontstond er in Ewijk een gaslek nadat er vuurwerk in een put gegooid was. Energiemaatschappij Liander heeft dit lek gedicht.