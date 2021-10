Brandweer promoot rookmelder in Zaltbommel en Kerkdriel; goed voor kostbare tijd om te ontsnappen uit brandend huis

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Drie minuten. Zoveel tijd heb je om veilig buiten te komen als je huis in brand staat. Tenminste, als je op tijd luidruchtig bent gewaarschuwd een rookmelder. Vanaf juli 2022 zijn ze in elke woning verplicht. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sluit in de Bommelerwaard een eerste voorlichtingstoer af over dit onderwerp.

Dat rookmelders geen overbodige luxe zijnis de boodschap voor wie even over de vloer komt in het huis van de familie Van der Werff. Daar leer je in drie minuten hoe benauwend het is om in de rook de voordeur te bereiken. En hoe kort dat is, 180 tellen.

Mini-spookhuis

De woning, een container eigenlijk, is een soort mini-spookhuis. Stapje voor stapje schuifel je door de keuken, de werkkamer en de woonkamer. Het wordt telkens iets grimmiger. De bedoeling is om onderweg op details te letten over de inrichting en beveiliging, maar dat is lastig. Een hoge hartslag en het geluid van mensen die hoesten door de rook die in de ruimtes hangt, het leidt nogal af, merkten enkele tientallen mensen donderdag aan den lijve op de parkeerplaats van de Gamma in Zaltbommel.

Rookmelders, niet iedereen heeft ze al. Maar daar komt verandering in. Vanaf juli 2022 is iedereen namelijk verplicht om op elke verdieping in huis een rookmelder te hebben. En daar is nog lang niet iedereen van op de hoogte. ,,We hebben er 10 jaar op gehamerd om de verplichting voor elkaar te krijgen", vertelt Wiljan Gerritzen van het team Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio. ,,Voor nieuwbouw is de rookmelder al standaard opgenomen, maar volgend jaar geldt de verplichting ook voor bestaande bouw.”

Volledig scherm Een gesmolten stekker van een oplader. © Shutterstock Is één rookmelder in huis niet genoeg? ,,Nee", zegt Gerritzens collega Anne-Pauline Jacobs beslist. ,,Het gaat erom dat je rookmelders hangt op je vluchtroute. En vluchten doe je niet via je balkon, maar gewoon via de voordeur of achterdeur. Vanaf een balkon moet je misschien springen en dan weet je nooit hoe je terechtkomt.”

Volgens Jacobs is het nog verstandiger om in elke ruimte waar brand kan uitbreken een rookmelder te hangen. En dat is tegenwoordig niet alleen de plek waar de cv-ketel of de wasdroger staat. Ook slaapkamers zijn risicogebied geworden, vooral omdat mensen daar vaak 's nachts hun telefoon opladen. ,,Doe dat liefst overdag in een ruimte met een rookmelder, want stekkers en snoertjes, zeker de goedkope, kunnen makkelijk brand veroorzaken.”

Bewusteloos achter de deur

Dat woningbranden anders hadden kunnen aflopen als er rookmelders waren geweest, weet Remco Jans uit ervaring. Al 15 jaar is hij vrijwilliger bij de Zaltbommelse brandweer. ,,In 2015 was er brand in een woning aan de Vogelenzang. De bewoonster lag bewusteloos achter de deur. Het was haar niet gelukt om die open te krijgen. De krabsporen zaten erop. Drie, vier teugen giftige rookgassen inademen en je gaat tegen de vlakte. We vonden haar gelukkig net op tijd, ze heeft het gered.”

Tussendeuren dicht

Jacobs heeft nog een tip voor mensen die nog meer ontsnappingstijd willen dan drie minuten. ,,Doe 's nachts alle tussendeuren dicht. Als er ergens brand uitbreekt, dan houden de deuren dat even tegen. Zo kan de tijdwinst oplopen tot 9 minuten.”

Kerkdriel is donderdag 28 oktober de laatste van de 14 gemeenten waar het huis staat; van 14.00 tot 16.00 uur bij de Hubo aan de Industriestraat. De komende maanden zal de container nog veelvuldig in de streek te zien zijn.

