Brandwijk Bommelerwaard Runners weer op podium Roparun

Update 13.39 uur | Video Slachtof­fer van brand Camping Heerewaar­den naar Brandwon­den­cen­trum Beverwijk, onderzoek loopt

9 juni HEEREWAARDEN - Op Camping Heerewaarden heeft zaterdagavond brand gewoed in een chalet. Een man is in kritieke toestand naar het Brandenwondencentrum in Beverwijk gebracht. De politie meldde zondag rond 13.30 uur dat nog steeds wordt onderzocht wat de oorzaak is van de brand en explosie.