Brede school De Schakel Ammerzoden gaat flink energie besparen; flinke investering

AMMERZODEN - Nog maar negen jaar oud is het gebouw van brede school De Schakel in Ammerzoden. Dat neemt niet weg dat er fors in geïnvesteerd moet worden om het energiegebruik terug te dringen. De gemeente Maasdriel is van plan 172.000 euro in het pand te steken. Die investering wordt in 20 jaar terugverdiend.

Er komen voor 112.000 euro zonnepanelen op het dak en voor 60.000 euro wordt de gasketel vervangen door een warmtepomp. Die laatste investering staat gepland voor 2027. Voor de zonnepanelen heeft de gemeente nog geen jaar gepland.

Gedeelde investering

Volgens Rob Blatter, uitvoerend bestuurder van Bommelerwijs, de school waar De Schakel bij hoort, gaat het om een gedeelde investering. Een deel van de kosten is voor rekening van de gemeente, een ander deel voor het schoolbestuur en de andere gebruikers van het gebouw. ,,De school heeft een groot dak en daar kunnen heel wat zonnepanelen op", verklaart Blatter de hoge kosten. ,,We hebben in 2013 wel gekeken naar een beter klimaatsysteem, maar dat is destijds niet helemaal goed gegaan", zegt hij over de vervanging van de gastketel. ,,Door een aantal faillissementen hebben we niets meer kunnen verhalen.”

Bommelerwijs vormt ook het bestuur achter de Deken Wehmeijerschool in Velddriel. Daar zijn de verbeteringen aan het gebouw al uitgevoerd en dat scheelt volgens Blatter aanzienlijk in de energiekosten. Wanneer De Schakel aan de beurt is, kan Blatter nog niet zeggen. ,,We zijn nog bezig met zaken als offertes.”

LED-lampen en isolatie

De investering in De Schakel is een van de grootste die de gemeente de komende jaren doet in het maatschappelijk vastgoed, blijkt uit een overzicht van de energiebesparende maatregelen. In totaal steekt Maasdriel bijna 650.000 euro in zaken als isolatie, vervanging van verlichting door LED-lampen en dus ook zonnepanelen en warmtepompen.

De gebouwen waaraan het gemeenschapsgeld wordt besteed zijn - naast de scholen in Ammerzoden en Velddriel - de dorpshuizen in Hedel, Ammerzoden, Alem en Velddriel en de gymzalen in Velddriel, Ammerzoden, Rossum en Hedel.

Maasdriel buigt zich 23 november over de wijze waarop de gemeente de komende vijf jaar om wil gaan met de gebouwen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de kernen. De gemeente heeft dit zogeheten maatschappelijk vastgoed verdeeld in categorieën: het onmisbare kernvastgoed, waaronder de scholen, MFC's en dorpshuizen. Daarnaast is er het randvastgoed, zoals het sanitair bij recreatiegebieden, kerktorens en oorlogsmonumenten.

Afstoten

Het af te stoten vastgoed is een aparte groep: daar schaart de gemeente bouwwerken onder als het carillon in Hedel, de muziekkiosken op het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel en Rossum en de dorpspomp in Heerewaarden.



