Bredere A2? Dan past Leisure Center Zaltbommel niet

ZALTBOMMEL - Nu alles erop wijst dat de A2 in de toekomst tussen de knooppunten Deil en Vught meer rijbanen krijgt, lijkt de kans op een groot vrijetijdscentrum pal langs de snelweg bij Zaltbommel verkeken. Er is dan simpelweg geen plek meer voor.

Het perceel waar een projectontwikkelaar vergevorderde plannen heeft om Leisure Center Zaltbommel te bouwen, met daarin onder andere een bioscoop, een kartbaan, een binnenspeeltuin en horeca, ligt bij het NS-station.

Meer asfalt en nieuwe burg

Eind vorig jaar legde Rijkswaterstaat een claim op die grond tussen de A2 en het spoor. Want hoewel een definitieve keuze over de verbreding van de A2 nog gemaakt moet worden, wijst alles erop dat er meer asfalt komt, én een tweede brug over de Waal. En dan is er voor het Leisure Center geen of te weinig plek meer.

In een notitie aan de Zaltbommelse gemeenteraad schrijft het college dat er achter de schermen al wel met ontwikkelaar Focus Retail Development verkennende gesprekken gevoerd worden over een andere plek in Zaltbommel. Er zou een mogelijkheid zijn op bedrijventerrein De Wildeman I. Dat is geen zichtlocatie. Of Focus hier belangstelling voor heeft, is nog niet duidelijk.

Keuze over A2

Als alles volgens planning verloopt, valt er in oktober 2020 een besluit over de verbreding van de A2. Dan is pas duidelijk hoeveel ruimte daar precies voor nodig is. Nu liggen daarvoor nog verschillende varianten van op tafel. In de meest uitgebreide variant schiet er voor Leisure Center Zaltbommel geen ruimte over.

Wordt de A2 op iets minder ingrijpende wijze verbreed, dan zijn er nog wel mogelijkheden, maar slechts voor een aanzienlijk kleiner vrijetijdscentrum. Bovendien moeten dan allerlei zaken op het gebied van veiligheid opnieuw berekend worden.