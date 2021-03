Breuk in fractie PvdA/GroenLinks Zaltbommel

ZALTBOMMEL - De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Zaltbommel is uit elkaar gevallen. Fractievoorzitter Nico van Wijk en raadslid Anneliese van Oort laten weten dat zij samen verder gaan. Onder welke naam is nog niet bekend.

Het nieuws is in de vorm van een korte mededeling naar buiten gebracht door Nico van Wijk. ,,Politiek-inhoudelijk waren er in de fractie van PvdA/GroenLinks geen verschillen, maar de samenwerking was niet optimaal", licht Van Wijk desgevraagd toe. Meer wil hij er op dit moment niet over kwijt. ,,Niemand is erbij gebaat als we met modder gaan gooien. En ik wil benadrukken dat ik en mevrouw Van Oort nog steeds vierkant achter het verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks staan.”

Drie zetels

De Bommelerwaardse samenwerking tussen PvdA en GroenLinks ontstond in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat leverde in Zaltbommel drie zetels op, voor Nico van Wijk en Anneliese van Oort (beide PvdA) en voor Frits van der Schans. Van der Schans zat lange tijd namens D66 in de Bommelse gemeenteraad maar stapte in 2014 uit die fractie. Vervolgens zat hij een paar jaar op persoonlijke titel in de gemeenteraad en in 2017 sloot hij zich aan bij de voorgenomen samenwerking tussen PvdA en GroenLinks.

Ook van der Van der Schans, die nu alleen achterblijft, wil over de breuk in de fractie niet veel kwijt. ,,Ik heb kennis genomen van het besluit van Nico van Wijk en Annelies van Oort. Er is nog veel onduidelijk. De kwestie ligt nu bij de besturen van PvdA en GroenLinks.” Dat laatste zegt ook Nico van Wijk. ,,Het is aan de besturen om te kijken hoe het nu verder moet. Die praten hier op korte termijn over.”

In de raadsvergadering van donderdag 18 maart zal Van Wijk een korte toelichting geven.