Brief aan Gelderse gemeenten: zoek plek voor vluchtelingen

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - De provincie Gelderland heeft gemeenten gevraagd mee te denken over nieuwe opvangplekken voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is met spoed op zoek naar huisvesting voor vijfduizend mensen, verspreid over het land.

De instroom van vluchtelingen loopt de komende maanden harder op dan verwacht. Maar de bestaande asielzoekerscentra puilen op dit moment uit. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid schreef daarom een brief aan alle commissarissen van de Koning, waarin een beroep wordt gedaan op de provincies en gemeenten. Het COA, zo stelt de staatssecretaris in de brief, gebruikt nu alle mogelijke plekken. Onderhoud aan azc’s is zelfs uitgesteld, en er worden al recreatieparken ingezet voor huisvesting.

Verwachte instroom

Het COA heeft dan ook hulp nodig om de verwachte instroom van 2020 aan te kunnen. De Gelderse commissaris van de Koning John Berends heeft gehoor gegeven aan het verzoek: ,,Op korte termijn komen alle gemeenten bij elkaar om deze taak op te pakken. Ik roep de burgemeesters op goed te kijken welke bijdrage hun gemeente kan leveren.” Het overleg met vertegenwoordigers van alle Gelderse gemeenten, dat werd ingesteld na de piekinstroom van 2015 en 2016, vond november vorig jaar voor het laatst plaats.

De staatssecretaris vraagt de commissarissen de vijfduizend asielzoekers evenredig over het land te verdelen. Dat zou betekenen dat Gelderland een paar honderd extra vluchtelingen moet zien te huisvesten. Met elf opvanglocaties die goed zijn voor ruim vierduizend plekken, is deze provincie nu al koploper in Nederland. Mogelijk komen daar dus honderden plekken bij.

Overal aan het zoeken

Concrete nieuwe opvanglocaties in Gelderland heeft het COA nog niet, zegt een woordvoerder. ,,We zijn overal aan het zoeken en gaan in gesprek met alle gemeenten. Daar waar het kan, zitten we nu al aan het maximum. We hebben wel echt behoefte aan extra plekken.” Het is de bedoeling dat de commissarissen begin december de staatssecretaris laten weten welke acties zij hebben ondernomen.