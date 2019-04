Brief moet einde maken aan verwarring over snel internet in rivierengebied

ZALTBOMMEL - Bij inwoners van het buitengebied in de gemeenten van de Regio Rivierenland ploft eind deze week een brief in de bus die duidelijkheid moet scheppen over de komst van snel internet. Omdat hier nu meerdere partijen mee bezig zijn, is de verwarring groot.

Volgens de Zaltbommelse wethouder Kees Zondag krijgt de gemeente momenteel veel telefoontjes van mensen die door de bomen het bos niet meer zien. Dat komt omdat de aanleg van het door de gemeenten geplande glasvezelnetwerk wat vertraging heeft opgelopen en in de tussentijd commerciële partijen de streek in zijn getrokken. Mensen worden geconfronteerd met meerdere aanbiedingen en weten niet wat ze moeten kiezen. ,,De brief die nog deze week verstuurd gaat worden, zal antwoord geven op al hun vragen”, belooft Zondag.

Waarom is het zo ingewikkeld geworden?

Jarenlang lieten commerciële kabelbedrijven de polders van het rivierengebied links liggen. Voor de gemeenten, verenigd in de Regio Rivierenland, reden om zelf in actie te komen. Een ingewikkeld en langdurig proces waar zelfs toestemming van Europa voor nodig was, omdat gemeenten zich nu eenmaal niet zomaar op de vrije markt mogen begeven. Uiteindelijk ging Brussel akkoord en kon het werk aanbesteed worden. Maar bij de eerste ronde leverde dat nog geen reacties op. Op dat moment doken wel ineens enkele commerciële kabelbedrijven in de streek op en regent het nu brieven en informatiebijeenkomsten. Deze samenloop van omstandigheden heeft het voor veel inwoners erg ingewikkeld gemaakt.

Inmiddels kunnen de gemeenten in rivierenland weer verder. Vorige week werd bekend dat Digitale Stad het netwerk in het buitengebied onder de voorwaarden van de regio gaat aanleggen. Vooral dat laatste is volgens Zondag heel belangrijk. ,,We kunnen andere aanbieders niet verbieden om hier actief te zijn en we kunnen tegen mensen ook niet zeggen welke keuze ze moeten maken, maar we kunnen wel uitleggen wat wij gaan doen. Dat ze bij ons hun eigen provider kunnen kiezen, dat er in het buitengebied honderd procent dekking is dat daar geen aansluitkosten in rekening worden gebracht.” Overigens komt het netwerk er alleen als minimaal 50 procent meedoet.

Wit en grijs

Wie in het buitengebied woont en nu uiterst belabberd internet heeft (de zogeheten witte gebieden) krijgt eind deze week een brief met tekst en uitleg van de eigen gemeente. Alleen in deze witte gebieden mogen de gemeenten immers zelf het initiatief nemen. Wie in een dorp woont waar het internet iets beter is maar waar nog geen glasvezel ligt (grijze gebieden), krijgt ook een brief. Niet van de gemeente maar van Digitale Stad, de partner van de gemeenten in dit project. Deze dorpen doet Digitale Stad er namelijk op eigen initiatief bij. Hiervoor gelden wel andere voorwaarden dan voor de witte gebieden in het buitengebied. Volgens Zondag wordt dat in de brief helder uitgelegd.

Dat ook aanbieder Glasvezel Buitenaf, waar de gemeente geen afspraken mee heeft, in de streek actief is, is bij Zondag bekend. ,,Ik kan het ze niet verbieden, want we leven in een vrij land.”

Voor de zogeheten ‘zwarte gebieden’, waar het internet een acceptabele snelheid heeft, verandert er niets. Dat geldt bijvoorbeeld voor de stad Zaltbommel en voor Kerkdriel.