Broers Van Tuijl stappen door torenhoge gasprijs versneld over van paprika's op aardbeien en frambozen

In een reportage van Glastuinbouw Nederland vertellen de broers dat ze de overstap al wel van plan waren, maar dat de energiekosten de beslissing hebben versneld. In hun kas van 60.000 vierkante meter hadden ze sinds 2015 al 3,4 hectare frambozen staan. Het overige deel wordt komende winter gereed gemaakt om er aardbeien te telen.

Glastuinbouw Nederland sprak de broers naar aanleiding van Geef kleur door. De campagne om het eten van groenten en fruit te stimuleren begon op Wereld Gezondheidsdag, 7 april en eindigt zaterdag 16 oktober op Wereld Voedseldag. Die is in 1979 in het leven geroepen door de Verenigde Naties.

Hier groeit wat moois

‘Hier groeit iets moois’ was de tekst bij een grote foto van een paprika die jarenlang het bedrijf sierde. Maar dat moois groeit er dus binnenkort niet meer. ,,In de huidige kas is geen goed rendement te halen in paprika's", zegt Geert-Jan van Tuijl. ,,Framboos en aardbei gaan prima samen qua arbeid en planning, maar uiteraard weet je pas achteraf of het de juiste beslissing is geweest.”

De hoeveelheid energie die nodig is voor de teelt verschilt enorm tussen paprika en de twee soorten zachtfruit. Van Tuijl: ,,Afhankelijk van ras en plantschema is framboos te telen met 12m3 per meter. Voor aardbei is dat 18 kuub en voor paprika 35 kuub gas. De prijs voor gas is sinds begin dit jaar ruim vervijfvoudigd.

Minder energie, meer mensen

Waar de teelt van frambozen en aardbeien minder energie kost, zijn er wel meer handen nodig voor de oogst. Ook daar schetst Van Tuijl een beeld van tegen Glastuinbouw Nederland: ,,Voor paprika heb je 3 medewerkers nodig per hectare, voor framboos is dat in het piekseizoen 20 mensen en in het najaar nog altijd 15.”

Bijzonder is dat vader Van Tuijl tot 1988 nog aarbeien onder platglas. De aarbeienteelt, waar de veiling in Zaltbommel groot mee is geworden, verdween in de jaren daarna uit de Bommelerwaard. Maar inmiddels heeft de aardbei een sterke comeback gemaakt en is de aanvoer naar de veiling explosief gestegen.