Broers zijn alles kwijt na brandstichting in Hedel, vrienden starten crowdfunding

video Bijzonder afscheid van melkboer Wout in Hurwenen, met de auto langs zijn kist in de voortuin aan de Dorps­straat

12 november HURWENEN - Eigenlijk had het een groot feest moeten worden. Met vuur en bier, eigenlijk net zoals bij zijn 25-jarig jubileum als melkboer en SRV-man. Toen werd de straat afgezet en stond er een springkussen voor de kinderen uit het dorp. Bomvol was het, iedereen was er. Wout van Oversteeg, vorige week plotseling overleden op 68-jarige leeftijd, had het nu niet anders gewild. ‘Feest bij Wout, het bier staat koud’.