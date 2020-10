Bromfietser gewond bij ongeval in Poederoijen

West Maas en Waal trekt rechtszaak over granuliet­stort in

12 oktober De voorzieningenrechter hoeft voorlopig niet te oordelen over de granulietstort in ontzandingsplas Over de Maas, in een Gelderse uiterwaard van de Maas. De gemeente West Maas en Waal heeft het verzoek om een voorlopige voorziening in die zaak ingetrokken, nu zandwinbedrijf Nederzand heeft beloofd dat het storten van het omstreden granuliet uiterlijk op 14 november wordt gestaakt.