Bruchem schuift vuurwerkshow door naar nieuwsjaarsdag

De show gaat op nieuwjaarsdag in de herkansing, in de hoop dat het zicht dan beter is. Om 19.00 gaan de pijlen dan de lucht in.

De vuurwerkshow is in Bruchem inmiddels een begrip. Ooit ontstaan om de problematische viering van de jaarwisseling in het dorp een positieve draai te geven. Dat is gelukt. Enkele dorpsbewoners zijn verantwoordelijk voor een goed verloop en kunnen rekenen op financiële steun van de gemeente. De laatste jaren verloopt oud en nieuw in Bruchem rustig.