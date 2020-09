Bruls bevestigt: strengere coronaregels voor Nijmegen, dorpen Gelderland-Zuid worden gespaard

Welke regels in Nijmegen concreet worden aangescherpt, kan Bruls nog niet zeggen. ,,Maar de cijfers zijn zorgelijk. Het aantal besmettingen in de stad is substantieel hoger dan in omliggende gemeentes. Bovendien zijn in Nijmegen aanmerkelijk meer mensen jonger dan 30 jaar besmet geraakt. Dat vraagt om actie.”

Bruls zegt de gemeenteraad in te lichten als er ‘later deze week meer duidelijkheid’ komt over aanscherping van de corona-regels in Nijmegen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid - waartoe Nijmegen behoort - zou volgens berichten code oranje krijgen: dat is de corona-alarmfase ‘zorgelijk’. ,,Maar vooralsnog zitten we nog helemaal nergens in”, zei de burgemeester daarover.

Regels niet voor hele regio

Omdat de situatie in Nijmegen op corona-gebied ernstiger is dan in omliggende gemeentes, zullen waarschijnlijk alleen de regels in de Waalstad zelf worden aangescherpt. Dat is althans de wens van de burgemeesters uit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, zo laat Bruls weten op vragen van Charlotte Brand (PvdA). Zij willen niet dat het hele gebied van Millingen aan de Rijn tot aan Tiel lijdt onder de vooral in Nijmegen ernstig toegenomen corona-besmettingen.

,,Dat betekent wel dat in de praktijk in Nijmegen strengere regels zullen komen dan bijvoorbeeld in Beuningen. Dat is nog wel een dingetje”, zegt Bruls. ,,Wordt vervolgd.”