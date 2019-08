Buiten film kijken; openluchtbioscoop in De Zandmeren Kerkdriel

KERKDRIEL - Brandend Zand en Pluk de Nacht veranderen De Zandmeren bij Kerkdriel vrijdag 16 augustus voor één avond in een openluchtbioscoop. Als de avond valt kunnen bezoekers naar de film The Souvenir kijken. Stoelen staan klaar, de toegang is gratis.

The Souvenir van de Britse regisseur Joanna Hogg is een film over een liefdesgeschiedenis.

Pluk de Nacht is een organisatie die deze zomer filmfestivals in de open lucht houdt in Utrecht en Amsterdam. Mensen kunnen vanaf 20.30 uur terecht. Wie de organisatie wil ondersteunen, kan bij Pluk de Nacht een strandstoel reserveren.

Open Air Cinema Bommelerwaard maakt deel uit van het Cultuurfestival Bommelerwaard.

Wanneer?

Vrijdag 16 augustus 2019

20.30 uur inloop

21.30 uur start film

Waar?

Brandend Zand

Zandstraat 6, 5331 PG Kerkdriel

Samen met de Amsterdamse organisatie Pluk de Nacht organiseren we een openlucht filmavond bij Brandend Zand in Kerkdriel. Stoeltjes staan klaar, de toegang is gratis. Neem een dekentje mee als het koud is.

Over de film

De titel The Souvenir ontleent de film aan een gelijknamig schilderij van de Franse schilder Jean-Honoré Fragonard, gemaakt rond 1777. Het is een van de werken waar de wat naïeve filmstudent Julie mee naar toe wordt gesleept door haar iets oudere geliefde, de wereldse Anthony, op een van hun culturele uitjes. Op het schilderij kerft een meisje de initialen van haar geliefde in een boom. Anthony ziet er onvoorwaardelijke liefde in, Julie ziet vooral de tragiek. Dat verschil is, helaas voor Julie, tekenend voor hun relatie. Julie valt als een blok voor de upperclass Anthony. Zij ziet niet wat wij wel zien: dat hij een foute vent is, iemand die haar emotioneel en misschien ook financieel leegtrekt. Toch zien wij ook direct waarom Julie voor hem blijft vallen: zijn charisma, zijn eruditie, zijn kennis – ze zijn verleidelijk.