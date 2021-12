Buitenstad is door inspraak op hoger plan gebracht

Sporthal De Ring vervangt Van der Valk-ho­tel als nieuwe corona-testloca­tie

ZALTBOMMEL - Sporthal De Ring in Zaltbommel is vanaf 13 december in gebruik als testlocatie voor het coronavirus. Het vervangt de huidige locatie in die plaats bij het Van der Valk-hotel. Dat heeft GGD Gelderland-Zuid bekend gemaakt.

6 december