Burgemeester Henny van Kooten kondigt afscheid van Maasdriel aan; ‘Dit was een lastig besluit’

,,Ik kies ervoor om de jaren die ik nog op aarde mag zijn, te besteden aan de zorg voor mijn dierbaren", laat hij de raad weten. ,,Dat was een lastig besluit waar ik goed over heb nagedacht. Samen met mijn vrouw werd ik 7,5 jaar geleden zeer warm welkom geheten in Maasdriel. Ik ervaar het nog elke dag als een voorrecht om burgervader te mogen zijn van de Maasdrielse gemeenschap. Een gemeenschap die niet bij de pakken neer gaat zitten en waarin iedereen voor elkaar klaarstaat. Dat is prachtig om te mogen ervaren en aan bij te mogen dragen. Tot 15 april mogen de Maasdrielenaren op mijn volle inzet blijven rekenen!”

Geen waarnemer meer

Van Kooten volgde in 2014 Gerd Prick op. Hij was de eerste burgemeester van Maasdriel na een reeks waarnemers. Hij was in 2020 ook de eerste burgemeester sinds de herindeling in 1999 die langer dan 6 jaar aan de gemeente verbonden bleef.