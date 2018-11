Burgemeester Maasdriel sluit weer een drugspand

VELDDRIEL - Opnieuw sluit burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel een pand in verband met de vondst van drugs. Dit keer gaat het om een loods aan de Kromakkerweg in Velddriel.

Enkele maanden geleden werd in die loods een hennepdrogerij aangetroffen, en 5,5 kilo gedroogde hennep. Voordat de burgemeester tot sluiting kon overgaan, is eerst een juridische procedure doorlopen. De eigenaar van de loods heeft tevergeefs via de rechter geprobeerd om zijn pand open te houden. En dus gaat nu voor drie maanden het slot erop.

De gemeente Maasdriel laat weten dat de burgemeester hiermee een signaal af wil geven dat in deze loods niet meer gebruikt kan worden als verkoop-, aflever- of opslagplaats voor drugs. Ook wil hij op deze manier de verdere verstoring van het woon- en leefklimaat voorkomen. De loods is door medewerkers van de gemeente verzegeld.