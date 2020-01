Vier wijkagenten telt de gemeente Zaltbommel op dit moment. Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak zei burgemeester Pieter van Maaren daar zorgen over te hebben. ,,Dat is weinig, zeker gezien het aantal kernen in combinatie met het grote grondgebied van Zaltbommel. Een uitbreiding naar ten minste zes is geen overbodige luxe.”

100 dagen

Zijn eerste nieuwjaarstoespraak in de gemeente Zaltbommel gebruikte Van Maaren verder vooral om terug te blikken op zijn eerste honderd werkdagen. Die zijn hem goed bevallen. ,,Ik kan met recht zeggen dat ik me thuis voel in dit deel van de Bommelerwaard.”

Hij sprak lovende woorden over de gemeentelijke organisatie en over de manier waarop er naar de samenleving geluisterd wordt. ,,Inwoners, instellingen en bedrijven staan in Zaltbommel nadrukkelijk centraal. In Zaltbommel wordt dit niet alleen met de mond beleden, het is de praktijk van alledag.”

Niet trouwen maar latten

Waar Van Maaren wat minder goed de vinger op kan leggen, is de status van de samenwerking met buurgemeente Maasdriel. ,,Er wordt prima samengewerkt", zei hij. ,,Maar we zijn verliefd en verloofd, gaan niet trouwen, maar wel latten. Ik vind dat lastig te duiden.”

Huis gekocht