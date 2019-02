Burgemeester Zaltbommel collecteert voor carnaval

Rehwinkel sluit aan bij de Raad van Elf is, die met muziek ook present is in de zonovergoten winkelstraten. Om te laten zien dat het carnaval blijft bestaan, en om geld in te zamelen. Vrijdagmiddag brandden de twee bouwloodsen met alle wagens voor de carnavalsoptocht af. Voor de wederopbouw is veel geld nodig. Inmiddels is is besloten dat de optocht op zaterdag 2 maar gewoon door gaat. De bouwgroepen proberen deze laatste twee weken voor carnaval nog iets in elkaar te knutselen.