Burgemeester Zaltbommel hoogst verbaasd: nog geen asielzoekers in sporthal De Ring

ZALTBOMMEL - Tot verbazing van burgemeester Pieter van Maaren kwamen er maandag geen asielzoekers naar Zaltbommel. Daar was vorige week hals over kop sporthal De Ring in orde gemaakt om 65 mensen onderdak te kunnen bieden.

,,We hadden maandag een bus met mensen verwacht, maar die kwam niet", zegt Van Maaren. ,,Bijzonder, want er was juist zo'n enorm dringend appèl op de gemeenten gedaan om de problemen in de centrale asielopvang in Ter Apel te verlichten. Laat ik er verder maar niets over zeggen. Je blijft je verbazen.”

Van Maaren denkt nu dat de asielzoekers dinsdagavond of woensdag komen. ,,We hebben het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers in ieder geval laten weten welke vrijwilligers wij beschikbaar hebben om de opvang te begeleiden. Naast de beroepskrachten natuurlijk.”

Afgelopen vrijdag konden buurtbewoners een kijkje komen nemen in De Ring en vragen stellen over de opvang van asielzoekers en de invloed daarvan op de wijk. Van Maaren wil dat er elke vier of vijf weken een soortgelijk inloopspreekuur komt. ,,Daarnaast zijn we altijd bereikbaar om vragen te beantwoorden, zoals we vrijdag al kenbaar maakten.”



