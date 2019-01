Burgemeester Zaltbommel over jaarwisseling: ’Bewust schade aanbrengen gaat te ver’

De exacte schade van de jaarwisseling is nog niet bekend. Maar burgemeester Peter Rehwinkel van Zaltbommel zette maandagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in de week dat de rekening voor de gemeente niet mals zal zijn. ,,Dat gaat u geld kosten dames en heren, ik zeg het maar even zoals het is", sprak hij de vele aanwezigen toe tijdens de nieuwjaarsreceptie in het oude stadhuis op de Markt.

Pui gymzaal

Rehwinkel noemde alvast wat schadegevallen die de kosten flink op zullen drijven. ,,Door vuurwerk moet de voorpui van de gymzaal in Gameren worden vervangen en zijn dak en overkapping beschadigd. Ook is er zwaar vuurwerk in rioolputten gegooid en is er weer veel straatmeubilair vernield. Het wegdek heeft op veel plaatsen schade opgelopen door de vele brandjes. Bij in ieder geval twee branden is olie in de grond gelekt en moet de bodem gesaneerd worden. En dit is nog niet eens een volledige opsomming.”

Afgaande op voorgaande jaren zal het nog enkele weken duren voordat alle schade geïnventariseerd is en de bedragen bij elkaar zijn opgeteld. Zaltbommel ziet het schadebedrag al enkele jaren oplopen. Zo kostte de jaarwisseling twee jaar geleden 21.636 euro, vorig jaar 48.853 euro en alles wijst erop dat het bedrag dit jaar opnieuw hoger zal zijn.

Teleurgesteld

Ook over de periode voor en na de jaarwisseling is Rehwinkel niet te spreken. ,,Inwoners, huisdieren en vee hebben dagenlang last van vuurwerk gehad. En daar zit voor mij de crux. Ook aan het eind van het jaar houd je rekening met elkaar. Probeer je de overlast voor een ander beperkt te houden.” Al met al zegt Rehwinkel teleurgesteld te zijn. ,,Er is door inwoners, ambtenaren en de hulpdiensten ontzettend veel tijd in gestoken om ons allemaal een gezellige jaarwisseling te bezorgen. Maar gezellig is het echt niet overal geworden.”

Samen