Burgemeester Zaltbommel steekt slachtoffers woningoverval hart onder de riem

Kinderen van vluchtelin­gen kunnen bij NI­VO-Spar­ta in Zaltbommel zorgeloos voetballen

1 december ZALTBOMMEL - Sport is de ideale manier voor vluchtelingen om in hun nieuwe omgeving te integreren. Maar dat gaat niet automatisch goed, dat vraagt wat extra aandacht. Bij NIVO-Sparta in Zaltbommel ontfermt Roelie Melis zich over jeugdige nieuwkomers. En met succes.