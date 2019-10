Burgemeesters zijn het spuugzat: niet meer, maar juist minder agenten

Exploita­tie-bv's van Sint-Maartens­kerk en De Poorterij zijn failliet

11:32 ZALTBOMMEL - Drie BV's die de CMN-Groep had voor de exploitatie van De Poorterij en de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel zijn bankroet. Het faillissement is 29 oktober uitgesproken door de rechtbank in Den Bosch.