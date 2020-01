Burgernet ingezet bij onderzoek naar handgranaat in Kerkdriel

KERKDRIEL - De politie heeft Burgernet ingezet bij het onderzoek naar de handgranaat die 13 januari werd gevonden bij een appartementencomplex in Kerkdriel. De rechercheurs blijken nog altijd op zoek te zijn naar mensen die mogelijk iets hebben gezien in de omgeving van de Gasthuisstraat tussen zondag 22.00 en maandagochtend 4.00 uur.

Die oproep doet de politie in het opsporingsprogramma BureauGLD, de Gelderse evenknie van Opsporing Verzocht. Via Burgernet is een link naar de uitzending van deze week gedeeld.

‘We sluiten niets uit’

Een woordvoerster van de politie zegt in Bureau GLD dat er serieus rekening mee wordt gehouden dat de granaat niet bedoeld was voor burgemeester Henny van Kooten, maar voor ‘een andere bewoner van het appartementencomplex’. ,,We houden er serieus rekening mee, maar tegelijkertijd is ons onderzoek nog in volle gang. Dat betekent dat we andere opties niet uitsluiten.”

Drugs onderschept

Met die andere bewoner wordt de zoon van een van de eigenaren van fruitimporteur De Groot bedoeld, maar dat detail noemt de woordvoerster niet. Bij het bedrijf in Hedel werd een partij drugs onderschept die meegesmokkeld was in een lading fruit. Degenen voor wie de drugs bedoeld waren, bedreigen de ondernemers al geruime tijd. Ze willen 1,2 miljoen euro van het bedrijf. In de rechtbank werd recent duidelijk dat een van de verdachten in de afpersingszaak al had gedreigd met het gebruik van een handgranaat.

Quote Alle informatie kan ons onderzoek verder helpen Woordvoerster politie Oost-Nederland

Kennelijk heeft de politie nog geen idee hoe degene die de handgranaat heeft geplaatst is vertrokken. ,,Dat is nog onduidelijk. Het kan om een auto gaan, een busje, een brommer of een scooter of een ander vervoermiddel. Alle informatie kan ons onderzoek verder helpen.”

