Buurtbewoners willen actie tegen snelheidsduivels Gameren: ,,Het is wachten op een ongeluk’’

,,Daar gaat er weer een’’, zegt bewoner Cees Ribbers op de dijk over een langsrazende auto. Het is druk aan de verbindingsweg tussen Gameren en Nieuwaal. ,,In de 30 jaar dat ik hier woon is de weg steeds drukker geworden. Auto's, motoren, fietsers, voetgangers en soms zelfs vrachtwagens rijden pal langs elkaar.’’