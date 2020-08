Buurtbus in de Bommelerwaard nog niet uit de startblokken

ZALTBOMMEL - De buurtbussen in de Bommelerwaard, waaronder lijn 268 tussen Giessen en Zaltbommel en lijn 267 tussen Zaltbommel en Ammerzoden, gaan tegen de verwachting in vanaf september nog niet rijden. Er loopt nog een onderzoek hoe de chauffeurs en de passagiers beschermd en volgens coronaregels kunnen reizen.

Buurtbussen vallen onder een andere categorie voertuigen dan lijnbussen. Chauffeurs van lijnbussen krijgen plexiglas kuchschermen, zodat passagiers weer voorin bij de chauffeur in kunnen stappen.

Kuchschermen

TNO moet voor de buurtbussen nog antwoord geven op de vraag hoe met kuchschermen kan worden voldaan aan de ventilatie-eisen voor zowel de chauffeur als de passagiers. De resultaten van dat aanvullende onderzoek worden eind september verwacht.

Volledig scherm De website van buurtbus 267 laat aan duidelijkheid niets te wensen over. © BuurtbusMaasdriel.nl

De buurtbussen in de Bommelerwaard rijden sinds 16 maart niet meer. De reden om de buurtbussen niet te laten rijden, is de zorg om de gezondheid van de vrijwillige chauffeurs. Veel bestuurders van buurtbussen behoren vanwege hun meestal wat hogere leeftijd tot de groep die extra risico loopt om met corona besmet te raken. Daar komt bij dat het in de kleinere buurtbus nauwelijks mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden tussen chauffeur en passagiers en tussen passagiers onderling.

Een uur en drie kwartier

Het busvervoer blijft hierdoor een flinke onderneming op de verbindingen die normaal door buurtbussen worden gereden. Mensen die nu met de bus van Zaltbommel naar Giessen willen reizen, moeten eerst met de trein naar Den Bosch. Dan met buslijn 135 naar Wijk en Aalburg. Bij busstation Kromme Nol moeten ze overstappen op buslijn 121 richting Gorinchem. Die bus stopt één uur en drie kwartier na vertrek uit Zaltbommel in Giessen. Normaal doet buurtbus 268 er 50 minuten over. Rechtstreeks is de afstand 18,6 kilometer. Daar doe je met de auto 20 minuten over en met een - gewone - fiets 1 uur en 15 minuten.

Met de lijnbus van Zaltbommel naar Ammerzoden neemt door het uitvallen van de buurtbus 267 ook een uur en drie kwartier in beslag. Wie de fiets pakt, rijdt de 9 kilometer in een half uurtje.

Regiotaxi als alternatief in Brabant

In Brabant, waar Arriva in delen van de provincie ook buurtbussen heeft rijden, kunnen reizigers op de door corona weggevallen lijnen gebruik maken van de regiotaxi. De provincie Brabant heeft daar met de vijf taxiregio’s afgesproken dat reizigers tegen WMO-tarief kunnen meerijden, wat vergelijkbaar is met het tarief voor openbaar vervoer.

Alleen maatwerk

Volgens een woordvoerster van Arriva heeft Gelderland geen regiotaxi’s als alternatief. ,,Gelderland is een andere opdrachtgever dan Brabant en heeft daar niet voor gekozen. We hebben sinds de corona-uitbraak alleen een maatwerkregeling voor mensen die in het ziekenhuis werken en van de buurtbus afhankelijk zijn.”