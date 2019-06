Cadeautje: 3x3 basketbalveld voor Zaltbommel

Het 3x3 basketbal is in opkomst. Op een half veld met slechts één basket strijden twee teams van drie spelers tegen elkaar. Dat is spectaculair en vrijwel altijd spannend. Het gaat zo goed met deze sport, dat het in 2020 wordt toegevoegd aan het programma van de Olympische Spelen. Ook Nederlandse basketballers willen daar bij zijn.

Basketbal-fans

Paul Meijering, van het gelijknamige staalbedrijf in Zaltbommel, is een basketbal-fan en wil hier graag een bijdrage aan leveren. Hij en zijn vrouw Conny spelen recreatief en hun dochter speelt in de eredivisie. ,,We hebben hart voor deze sport”, vertelt Conny Meijering. ,,We doen er veel voor. In de vorm van sponsoring, maar ook door het organiseren van een Pro League 3x3 basketbaltoernooi. Dat hebben we onlangs samen met Stichting 3x3 Unites gedaan, om Nederlandse spelers te helpen om hun Olympische droom na te jagen.”

Het toernooi in de Zaltbommelse bedrijfshal was een succes, en leverde de stad ook nog iets op. De stichting schonk Paul Meijering namelijk als dank een professionele 3x3 basketbalvloer. ,,Omdat we willen dat zoveel mogelijk mensen er plezier van hebben, geven we de vloer aan de gemeente Zaltbommel.” Die laat bij monde van wethouder Adrie Bragt weten er heel blij mee te zijn. Waar het veldje gaat komen, is nog niet bekend. ,,Maar we gaan er een mooi plekje voor zoeken”, aldus Bragt.

Maatschappelijke missie