Cambium College Zaltbommel blaast schoolreizen op laatste moment af

Voetbalver­e­ni­ging Nivo Sparta uit Zaltbommel wil niet spelen vanwege ziektege­val­len: ‘Ze wuiven het gewoon weg’

14:35 De meeste clubs uit de Gelderse Bommelerwaard komen dit weekeinde wél gewoon in actie, mits zij niet tegen clubs spelen die in Brabant liggen. Zo ook zaterdageersteklasser Nivo Sparta, dat tegen het Zuid-Hollandse Heerjansdam speelt. Bijzonder, want de club uit Zaltbommel heeft een verzoek gestuurd om niet te hoeven spelen in verband met een aantal zieken.