Cambium verfilmt theaterproductie

ZALTBOMMEL - Volle zalen trekt de tweejaarlijkse theaterproductie van het Cambium College in Zaltbommel normaal gesproken. Maar ook hier gooit het coronavirus roet in het eten. Afblazen wil niemand, en daarom is nu een film in de maak.

Een reünie voert Jessy terug naar haar oude middelbare school in Zaltbommel. Dat maakt herinneringen los aan de toetsen en de stress, maar ook aan de lol en de vriendschappen. En aan haar eerste relatie die zo vervelend eindigde. Ze wil het graag goedmaken, maar weet niet hoe. Dat is in een notendop waar Cambium College De Musical om draait. De productie is geschreven door oud-leerling Valentijn Banga (20) uit Rossum.

Profielwerkstuk

Al sinds zijn kindertijd is Valentijn bezig met theater, televisie en film. Zo speelde hij in musicals van Stage Entertainment en spreekt hij stemmen in voor tal van kinderseries en -films. Voor zijn vwo-profielwerkstuk schreef hij Cambium College De Musical. Toen niet bedoeld om in de praktijk te brengen, maar mede door enthousiasme van enkele docenten komt dat er nu, twee jaar later, toch van.

Een groep van zo’n dertig leerlingen en docenten is er al het hele schooljaar mee bezig. ,,Coronaproof”, benadrukt Valentijn, ,,en onder begeleiding van regisseur Natasha van Maanen, kunstdocente Naomi Heijman, en veel creatieve talenten.”

Genieten

Uitvoeringen in De Poorterij zitten er nu niet in en daarom wordt de productie gefilmd. ,,Aan de ene kant is dat jammer”, meent Valentijn, ,,want het theater geeft een bijzonder gevoel. Aan de andere kant is een film ook een leuke uitdaging.” Iedere vrijdag zijn er opnames. Voor de camera, maar ook in de geluidsstudio waar de liedjes worden ingespeeld en gezongen. Valentijn is er wekelijks bij en geniet met volle teugen. ,,Dat ik dit nu doorgeef, voelt heel bijzonder.”

Op school wordt nog nagedacht over een leuke manier om de film te tonen.