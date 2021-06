Cambiumleerlingen voortaan achterom over nieuw fietspad

ZALTBOMMEL - Het nieuwe fietspad achter het Cambium College aan de Courtine in Zaltbommel is geopend. Vanaf maandag moeten leerlingen dus achterom, naar de nieuwe fietsingang. Het uit elkaar halen van het fiets- en autoverkeer moet de verkeersveiligheid rondom de school, die op deze locatie 1250 leerlingen telt, ten goede komen.

Wethouder Willem Posthouwer en rector Hanneke Koster fietsten vrijdag als eerste over het nieuwe fietspad achter de school, dat aan de ene kant uit komt op de Spellewaardsestraat en aan de andere kant op het Rondeel. Posthouwer is tevreden over het eindresultaat: een breed geasfalteerd pad met daarnaast een schelpenpad voor voetgangers. ,,De gemeente is volop bezig met de fietspaden en daarbij is veilig naar school de eerste prioriteit.”

1000 euro per meter

Volledig scherm Wethouder Willem Posthouwer knipt het lint bij de nieuwe achteringang van het Cambium College door. Rector Hanneke Koster en voorzitter van de Oudervereniging Teun Morselt kijken toe. © Cambium College Volgens hem is het verbeteren van de fietspaden in de hele gemeente een miljoenenproject en kan dus niet alles tegelijk. ,,Reken maar uit, een fietspad kost 1000 euro per meter.” Er zit een masterplan achter, en uiteindelijk moeten aaneengesloten veilige routes ontstaan. Hanneke Koster roemt de voortvarende manier waarop de gemeente dit heeft opgepakt. ,,Bij ons en bij de Oudervereniging waren zorgen over de veiligheid. We zijn hier blij mee.”

Teun Morselt, voorzitter van de Oudervereniging, is ook een tevreden mens. ,,Het is snel en mooi aangelegd. Bovendien is het gelukt om de put te dempen voordat het kalf verdronken is", waarmee hoe doelt op de tot op heden dagelijkse verkeerschaos voor de school, die wonder boven wonder nooit tot ernstige ongelukken heeft geleid.

Zorgen

Op de officiële opening waren ook enkele buurtbewoners afgekomen. Zij spraken tegen de wethouder hun zorgen uit over de aansluiting van het fietspad op de Spellewaardsestraat. ,,Kinderen rijden daar straks zonder te kijken de weg op, want zo gaat dat nu eenmaal. Automobilisten hebben dat misschien niet in de gaten.” Posthouwer verwacht dat het mee zal vallen, al zal het even wennen zijn. Bovendien zijn er plannen om de maximumsnelheid op de Spellewaardsestraat te verlagen.