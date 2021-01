Campagne Operatie VLAM; Vrijwilligers bij de brandweer krijgen extra aandacht

Bij de brandweerposten in Gelderland-Zuid, waar de Bommelerwaard en de Betuwe bij horen, zijn in totaal zo'n 750 vrijwilligers actief. Ze zijn ‘van levensbelang’ voor de organisatie, benadrukt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Moeilijk op peil te houden

Het is steeds moeilijker voor de brandweer om die groep op peil te houden en aan te vullen met jonge mensen, schrijft Hubert Bruls aan de gemeenten in het gebied. ,,Mensen binden zich steeds minder makkelijk voor een lange tijd aan een organisatie”, staat in de brief van de voorzitter van de veiligheidsraad. Volgens Bruls is om die reden extra aandacht voor de vrijwilligers zeer belangrijk.