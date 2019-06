Campingterrein de Rietschoof in Aalst is brandveilig, maar dat geldt niet voor alle chalets

Naast de brandveiligheid is ook gekeken naar andere zaken. Ook bij die controle kwam een aantal overtredingen aan het licht. Zo bleek bij een aantal bewoners de registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) niet te kloppen. Verder moet van enkele schuurtjes nog onderzocht worden of zij aan de eisen voldoen. Daarnaast is er een persoon aangehouden die nog gezocht werd. Ook is er een openstaande boete betaald.