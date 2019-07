Canto Ostinato in beeld: Muziekstuk als inspiratie voor houten kunstwerk

ZALTBOMMEL - Jan van der Meer is geobsedeerd door de Canto Ostinato. De compositie leidt bij hem niet alleen tot kunstuitingen, maar beheerst zijn leven in menig opzicht. ‘Ik zie overal de Canto in.’

“Als ik schelpjes op het strand zie liggen, moet ik ze in vormen leggen die bij de Canto passen. Die muziek zit voortdurend in mijn hoofd en ik wil de tonen zichtbaar maken”, zegt Van der Meer (Delft, 1945). In zijn atelier, een voormalige loods van Rijkswaterstaat aan de Gamerschedijk 2 in Zaltbommel, schalt de pianocompositie door de hoge ruimte. Tegen een decor van zwarte panelen staan grote en kleinere beschilderde houten objecten opgesteld; in eerste instantie weinig opzienbarend, maar met zijn bevlogen verhaal komt het werk tot leven. De paaltjes worden mensen met elk hun eigen emotie, onderling communicerend. “Dit is voor mij het beeld van de Canto. En je kunt het muziekstuk hier niet alleen zien en horen, maar ook ruiken. Het heeft in mijn beleving de geur van vers gemaaid hooi. Daarom zette ik die balen erbij. Dan kun je het beleven met al je zintuigen.”

Hoekige karakter

De Canto Ostinato is een compositie van Simeon ten Holt uit de jaren 70, geschreven voor toetsinstrumenten. Het beperkte aantal muzieknoten, de ongebruikelijke maatsoort (10/16) en de eindeloze herhalingen van hetzelfde thema maakt dat het stuk niet door iedereen wordt gewaardeerd. Het irriteert je mateloos, óf je wordt er door gegrepen. En dat laatste is het geval bij de Zaltbommelaar. “Het begon drie jaar geleden”, herinnert hij zich. “De cd stond op in mijn atelier en inspireerde me om splinters gekleurd hout op een rol behang te plakken in het metrum van de muziek. Later heb ik heel wat schilderijen gemaakt waarin je duidelijk het hoekige karakter van de compositie herkent. Toen kwam de behoefte om het ook driedimensionaal uit te beelden, waarvan deze presentatie -onderdeel van het Cultuurfestival Bommelerwaard- het resultaat is.”

Obsessief

Hij bekent dat zijn band met de Canto soms obsessief wordt. “Ik zou er wel vanaf willen. Daarom maakte ik een schilderij waarop de compositie in lichterlaaie staat. Ik wilde hem als het ware afbranden en vergeten, maar dat is helaas mislukt.” Wie het verhaal achter het werk wil meebeleven, kan op 2 en 3 augustus, tussen 11.00 uur en 17.00 uur terecht in het atelier. Dan is de maker aanwezig om de zaak toe te lichten.