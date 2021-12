Caravan brandt volledig uit in Poederoijen

Herinne­rings­rou­te over luchtoor­log ook in Bommeler­waard; mogelijk uitbrei­ding tot aan Nijmegen

VUREN/ZALTBOMMEL - Jonge kerels waren het nog, de bemanningsleden van de vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortten in het rivierengebied. Jongens uit Engeland, Canada, Nieuw-Zeeland zelfs. Wat ze meemaakten en hoe ze, ver van huis, aan hun einde kwamen is te lezen op borden die een route door de regio vormen. Die route wordt in 2022 twee keer zo lang. ,,Het is heel belangrijk dat we de verhalen over deze jongens levend houden.”

16 december