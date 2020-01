Carnaval Zaltbommel nu echt uit de brand, nieuwe bouwhallen zijn klaar

ZALTBOMMEL - Vlak voor carnaval 2019 brandden de bouwhallen in Zaltbommel tot de grond toe af. Toch kwam er een geïmproviseerde optocht met praalwagens, en gingen de schouders onder een nieuwbouwplan. Zaterdag wordt met het Prinsenbal het nieuwe onderkomen in gebruik genomen.

Met veel veerkracht en een ongekende snelheid is de Zaltbommelse carnavalsvereniging De Wallepikkers opgekrabbeld na de grote brand die op 15 februari 2019 vlak voor carnaval alle praalwagens verwoestte. Nog geen jaar later staan er twee nieuwe hallen op de nieuwe locatie aan de Dwarsweg, mede dankzij de vlotte medewerking van de gemeente Zaltbommel.

Eerste feest: Prinsenbal

Zaterdag is er voor de eerste keer feest. Op het programma staat het Prinsenbal, met in de loop van de avond ook een officieel moment. Het motto: ‘Wij gaan uitpakken'. Iedereen is om 19.30 uur welkom en de entree is gratis. Om 20.11 uur is de presentatie van Prins Maerten. Die zal daarna, samen met Wallepikkers-voorzitter Martijn Merks en wethouder Adrie Bragt, de nieuwbouw openen.

Volledig scherm De grote brand die elf maanden geleden de oude bouwhallen van De Wallepikkers in de as legde. © Bart Meesters/Meesters Multimedia

Wagenbouwers

Het Prinsenbal is overigens niet in een van de nieuwe hallen, maar in een tent die buiten op het terrein staat. Merks legt uit waarom: ,,In de hallen zijn de wagenbouwers al druk bezig. Daar is dus geen plek.”

De nieuwbouw, die schuin achter de milieustraat staat, is zo goed als klaar. In de afwerking moeten er nog wel een paar dingen gebeuren en ook de toegangsweg van de gemeente is nog niet klaar. ,,Dat laatste is jammer natuurlijk, maar daar gaan we niet over zeuren", zegt Merks. ,,We zijn allang blij dat we dit allemaal al bereikt hebben.”