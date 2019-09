Cast gezocht voor uitvoering in Zaltbommel van jeugdmusical uit concentratiekamp Theresienstadt

ZALTBOMMEL Het is bepaald geen musical die leerlingen van groep 8 opvoeren ter afsluiting van hun jaren op de basisschool, zegt Ton van Balken, voorzitter van de muziekschool in Zaltbommel. Brundibár werd geschreven en in september 1943 voor het eerst opgevoerd in concentratiekamp Theresienstadt, tegenwoordig Terezín, vlakbij Praag. ,,De jeugdopera, het woord musical bestond nog niet, is in het kamp 55 keer opgevoerd. Op 4 mei 2020 willen we Brundibár spelen in De Poorterij in Zaltbommel.”

Quote Hoogtepunt is het slotlied, de overwin­nings­mars ‘Brundibár is verslagen’. Ton van Balken, voorzitter muziekschool Zaltbommel Marta Lopez Vega, viooldocente in Hedel, klopte drie jaar geleden bij Van Balken aan met het plan om Brundibár te spelen. ,,Toen de gemeente Zaltbommel dit voorjaar om ideeën vroeg voor de herdenking van 75 jaar bevrijding, dacht ik dat dit muziekstuk daar zeer geschikt voor zou zijn.”

Brundibár is geschreven door Hans Krása tijdens zijn gevangenschap in het kamp. De joodse componist uit Praag, vermoord in Auschwitz in 1944, bedacht een verhaal over twee kinderen die geld bij elkaar scharrelen om medicijnen te kunnen kopen voor hun zieke moeder. De ogenschijnlijk behulpzame orgelman Brundibár blijkt uiteindelijk een gemeen mens te zijn. De leiding van het concentratiekamp zag de jeugdopera door de vingers, gebruikte het zelfs voor propagandadoeleinden.

Protest

Maar voor de gevangenen van het kamp groeide het stuk uit tot een protest tegen de nazi’s. Van Balken: ,,Met als hoogtepunt het slotlied, de overwinningsmars ‘Brundibár is verslagen’.” Voor de kinderen van Theresienstadt was de opera een uitlaatklep, een moment om de ellende van het kamp even te vergeten. Het treurige is dat er regelmatig kinderen in de cast moesten worden vervangen. ,,Mede daardoor is het een verhaal vol emoties.”

Van Balken verzamelde mensen om zich heen die verstand van zaken hebben, onder wie de Bommelse zangpedagoge Irene Maas. Voor de voorstelling in De Poorterij regelde Lopez Vega professionele muzikanten. Ook een dirigent en regisseur werden gevonden en daarna was het zoeken naar kinderen die het stuk willen en kunnen zingen. ,,Er zijn al tien aanmeldingen, maar we mikken op minstens twintig kinderen.”

Auditie

Wie niet ouder is dan veertien jaar en aardig kan zingen, kan zich via de site van de muziekschool aanmelden voor de audities op 20 september. ,,We geven de kinderen een stukje tekst om te zien of ze kunnen acteren en ze mogen een liedje naar eigen keus zingen. We willen er een heel mooie voorstelling van maken en voor muzikale kinderen is dit een unieke gelegenheid.”