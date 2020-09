CDA Maasdriel wil speculanten dwarsbomen: Koper van een nieuw huis moet er ook in gaan wonen

De coalitiepartij doet de suggestie in vragen aan burgemeester en wethouders over de moeilijke situatie voor starters op de woningmarkt. De partij wil van het college weten wat er op korte termijn gedaan kan worden om de situatie te verbeteren. Dat het CDA daarbij zelfbewoningsplicht noemt, is een aanwijzing dat deze maatregel in de hele Bommelerwaard ingevoerd kan worden. Want ook in Zaltbommel is geopperd om zelfbewoningsplicht in te voeren. Daarvoor hebben ChristenUnie en PvdA/GroenLinks in augustus vragen over gesteld. Die zijn nog niet beantwoord.