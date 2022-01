CDA: Voer werk aan Paterstraat Kerkdriel niet in het hoogseizoen uit

KERKDRIEL - Het is prima dat de reconstructie van de Paterstraat in Kerkdriel eindelijk op het punt van beginnen staat. Maar de periode waarin de werkzaamheden gepland staan, is ongelukkig gekozen. En dus wil het CDA weten hoe het college denkt te voorkomen dat er een verkeersinfarct in het dorp ontstaat. Want in dezelfde periode staat ook de herinrichting van het Mgr. Zwijsenplein op het programma.