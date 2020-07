Celstraf dreigt voor man die inbrak bij voetbalvereniging Alem en auto stal in Kerkdriel

Er is geen andere mogelijkheid meer dan een lange celstraf, zo concludeerde zelfs de reclassering in het advies aan de rechtbank. De man, die inmiddels een strafblad van bijna dertig pagina’s heeft, was afgelopen januari net een paar weken vrij, toen hij opnieuw in de fout ging. Hij probeerde ’s nachts in te breken bij voetbalvereniging Alem, forceerde de hoofdingang en vernielde een raamkozijn, maar sloeg vervolgens op de vlucht. In Kerkdriel vond hij een verstopplek in een garage bij een huis, in de auto van de bewoner. Hoewel de politie inmiddels met een helikopter naar de inbreker speurde, viel de man in de auto in slaap.