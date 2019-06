Celstraf geëist voor mishandeling Pool op Zwijsenplein Kerkdriel

Dat er veel alcohol was gedronken, konden ze zich goed herinneren. Maar wie er precies geschopt of geslagen heeft, wisten ze niet meer. Drie mannen, die in november 2018 op het Zwijsenplein in Kerkdriel openlijk geweld pleegden, moeten als het aan de officier van justitie ligt, vier maanden de cel in. Ze sloegen en schopten hun slachtoffer een gebroken enkel en een gebroken kaak.