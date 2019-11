Chagrijn over vernielingen in Brakel

Vooral speelplekken en prullenbakken zijn het doelwit van vernielende jeugd, zo blijkt uit een opsomming van de dorpsraad. Zowel bij de veerstoep als bij een speeltuintje is een prullenbak opgeblazen. Verder is een glijbaantje voor de allerkleinsten beklad en is er brand gesticht in een speelhuisje. Ook is de pomp bij het speeltuintje vernield, wat volgens de dorpsraad neerkomt op een schadepost van 1100 euro. En in het hele dorp is al sprake van vuurwerkoverlast.