Champworld failliet, maar blijft nog maand in bedrijf

Om te voorkomen dat complete oogsten verloren gaan en om ervoor te zorgen dat er de komende tijd champignons in de schappen van de supermarkt liggen, mag er in alle failliete vestigingen van het bedrijf Champworld uit Ammerzoden nog een maand gewerkt worden. Dat heeft curator C. Klomp, met hulp van de bank en het uitzendbureau, weten te regelen. ,,Het zou kapitaalvernietiging zijn als er niet geoogst kan worden. De pluk en uitlevering van champignons gaat dus nog vier weken door. Dat geeft mij tevens de tijd om te onderzoeken of een doorstart of verkoop mogelijk is.”